Balade commentée Château de la Gaubertie- Châteaux en fête Château de la Gaubertie Saint-Martin-des-Combes

Balade commentée Château de la Gaubertie- Châteaux en fête

Château de la Gaubertie 611 Allée des Bosquets Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Promenade commentée autour du château (extérieurs, façades, orangerie) à travers les siècles (1445-2025) avec deux exposés

L’histoire de sa construction et les principaux évènements qui s’y sont déroulés

11h et 15h, château de la Gaubertie

Gratuit

Infos cheyronob@orange.fr .

Château de la Gaubertie 611 Allée des Bosquets Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cheyronob@orange.fr

English : Balade commentée Château de la Gaubertie- Châteaux en fête

