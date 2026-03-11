Balade commentée Château de la Gaubertie- Châteaux en fête Château de la Gaubertie Saint-Martin-des-Combes
Balade commentée Château de la Gaubertie- Châteaux en fête
vendredi 1 mai 2026.
Balade commentée Château de la Gaubertie- Châteaux en fête
Château de la Gaubertie
611 Allée des Bosquets
Saint-Martin-des-Combes
Dordogne
Gratuit
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
2026-05-01
Promenade commentée autour du château (extérieurs, façades, orangerie) à travers les siècles (1445-2025) avec deux exposés
L’histoire de sa construction et les principaux évènements qui s’y sont déroulés
11h et 15h, château de la Gaubertie
Infos cheyronob@orange.fr .
Château de la Gaubertie 611 Allée des Bosquets Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine cheyronob@orange.fr
