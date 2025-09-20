Balade commentée dans Villars Musée Jean-Marie Somet Villars
Balade commentée dans Villars Musée Jean-Marie Somet Villars samedi 20 septembre 2025.
Balade commentée dans Villars Samedi 20 septembre, 14h00 Musée Jean-Marie Somet Loire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00
Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00
Balade commentée dans Villars :
Explorez le parcours Détours en compagnie des Amis du Patrimoine de Villars.
Rendez-vous à 14h au Musée Jean-Marie Somet (durée 1h30)
Pour plus d’informations, contacter le Musée Jean-Marie Somet au 04 77 91 02 27 ou museejms@villars.fr
Musée Jean-Marie Somet 1 rue du puits Gallois 42390 Villars Villars 42390 La Côte Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:museejms@villars.fr »}]
Journées européennes du patrimoine 2025
Ministère de la Culture