Balade commentée dans Villars Musée Jean-Marie Somet Villars

Balade commentée dans Villars Samedi 20 septembre, 14h00 Musée Jean-Marie Somet Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Balade commentée dans Villars :

Explorez le parcours Détours en compagnie des Amis du Patrimoine de Villars.

Rendez-vous à 14h au Musée Jean-Marie Somet (durée 1h30)

Pour plus d’informations, contacter le Musée Jean-Marie Somet au 04 77 91 02 27 ou museejms@villars.fr

Musée Jean-Marie Somet 1 rue du puits Gallois 42390 Villars Villars 42390 La Côte Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « mailto:museejms@villars.fr »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture