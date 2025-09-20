Balade commentée d’Avallon Office de Tourisme du Grand Vézelay Avallon

Balade commentée d’Avallon Office de Tourisme du Grand Vézelay Avallon samedi 20 septembre 2025.

Balade commentée d’Avallon 20 et 21 septembre Office de Tourisme du Grand Vézelay Yonne

30 personnes maximum par visite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:30:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Laissez-vous embarquer pour un voyage à travers le temps, au cœur des ruelles pavées et des vieux remparts d’Avallon. Guidés par des accompagnatrices passionnées, vous découvrirez les secrets et les petites histoires qui façonnent l’âme de cette cité médiévale perchée sur son éperon rocheux. Une promenade vivante et chaleureuse, entre patrimoine et mémoire locale.

Office de Tourisme du Grand Vézelay 6 rue Bocquillot, 89200 Avallon Avallon 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 34 14 19 https://www.destinationgrandvezelay.com/ https://www.facebook.com/destinationgrandvezelay/?locale=fr_FR;https://www.instagram.com/destinationgrandvezelay/ Au cœur de la Bourgogne et dans le Parc naturel régional du Morvan, se trouve la belle ville d’Avallon ! L’équipe de l’Office de tourisme du Grand Vézelay vous accueille toute l’année, afin de répondre au mieux à vos questions, et de vous donner la documentation nécessaire à votre visite. Parking à côté de l’Office de tourisme | Gare ferroviaire à quelques minutes à pied.

Journées européennes du patrimoine 2025

© OTGV