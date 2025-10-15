Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch
Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil RD 218 Route de Biscarrosse La Teste-de-Buch mercredi 26 août 2026.
La Teste-de-Buch
Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 18:45:00
fin : 2026-08-26 20:15:00
Date(s) :
2026-08-26
Au crépuscule, assistez à un spectacle éphémère haut en couleurs. Laissez-vous raconter l’histoire du Grand Site de la Dune du Pilat et saisissez la complexité de cet écosystème fragile et exceptionnel. Gratuit, sur réservation. .
RD 218 Route de Biscarrosse Espace d’accueil de la Dune du Pilat La Teste-de-Buch 33260 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 22 12 85 information@ladunedupilat.com
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English : Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil
L’événement Balade commentée de la Dune du Pilat au coucher du soleil La Teste-de-Buch a été mis à jour le 2026-05-14 par OT La Teste-de-Buch
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