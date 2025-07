Balade commentée De la Halle au Cosson La Ferté-Saint-Aubin

Balade commentée De la Halle au Cosson

La Ferté-Saint-Aubin Loiret

De la Halle au Cosson

Une exploration de la partie nord de la ville.

Cette visite vous mènera à travers la partie nord de La Ferté Saint-Aubin, là où bat le cœur historique de la ville.

Depuis la Halle jusqu’aux abords du Cosson, laissez-vous guider par les récits passionnés de ceux qui font vivre la mémoire locale.

À travers cette balade, vous découvrirez comment la vie quotidienne et la géographie ont façonné le visage de la ville au fil des siècles. Entre bâtiments emblématiques, lieux oubliés et détails insolites, chaque étape révèle une facette méconnue du patrimoine fertésien.

Un moment parfait pour poser un nouveau regard sur des lieux que l’on pensait connaître…

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 36 99 45 59

English :

This tour will take you through the northern part of La Ferté Saint-Aubin, where the historic heart of the town beats.

From the Halle to the banks of the Cosson, let yourself be guided by the passionate accounts of those who keep the local memory alive. Reservations required

German :

Diese Tour führt Sie durch den nördlichen Teil von La Ferté Saint-Aubin, wo das historische Herz der Stadt schlägt.

Lassen Sie sich von den leidenschaftlichen Erzählungen derer leiten, die das lokale Gedächtnis am Leben erhalten, von der Markthalle bis zu den Ufern des Cosson. Reservierung erforder

Italiano :

Questo tour vi condurrà attraverso la parte settentrionale di La Ferté Saint-Aubin, dove pulsa il cuore storico della città.

Dalla sala del mercato alle rive del Cosson, lasciatevi guidare dai racconti appassionati di coloro che mantengono viva la memoria locale. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Este recorrido le llevará por la parte norte de La Ferté Saint-Aubin, donde late el corazón histórico de la ciudad.

Del mercado a las orillas del Cosson, déjese guiar por los relatos apasionados de quienes mantienen viva la memoria local. Reserva obligatoria

