Balade commentée de la Lande de la Borie à la recherche des Orchidées de La Rouquette

La Rouquette Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date :

Début : Samedi 2026-05-16

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Saviez-vous que les orchidées se trouvaient également en France ? Elles s’appellent Ophrys, Orchis, Serapias ou encore Anacamptis, sous ces noms peu communs se cachent des Orchidées sauvages magnifiques.

Sur l’ouest du département de l’Aveyron on en rencontre plus de 40 espèces. Au cours d’une balade commentée par le naturaliste Emmanuel Gilhodes, venez découvrir la grande diversité d’orchidées sauvages que l’on peut rencontrer sur le site Natura 2000 de la Lande de la Borie à La Rouquette.

Lieu de RDV Parking de la Mairie/Salle des fêtes à La Rouquette

Sortie tout public (bonne condition pour la marche tout de même)

Pensez à prendre de l’eau et de bonnes chaussures.

Sur réservation 24h à l’avance uniquement au 05 36 16 20 00 ou en office de tourisme.

Limité à 40 participants, enfants compris. .

La Rouquette 12200 Aveyron Occitanie +33 5 36 16 20 00 contact@bastides-gorges-aveyron.fr

English:

Did you know that orchids can also be found in France? They’re called Ophrys, Orchis, Serapias or Anacamptis, and these unusual names conceal some magnificent wild orchids.

