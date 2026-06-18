Balade commentée De l’eau dans les canaux ! Chambilly
Balade commentée De l’eau dans les canaux ! Chambilly samedi 25 juillet 2026.
Chambilly
Balade commentée De l’eau dans les canaux !
Ecluse 6 Chambilly Saône-et-Loire
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 10:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
On sait tous que les canaux servent à la navigation, mais savez vous comment ils sont alimentés, comment est gérée la ressource en eau, et les nombreux autres rôles des canaux aujourd’hui ?
Réservation nécessaire .
Ecluse 6 Chambilly 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 01 47 54 patrimonistik@gmail.com
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English : Balade commentée De l’eau dans les canaux !
L’événement Balade commentée De l’eau dans les canaux ! Chambilly a été mis à jour le 2026-06-18 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III