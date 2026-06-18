Balade commentée De l’eau dans les canaux ! Chambilly samedi 25 juillet 2026.

Chambilly

Balade commentée De l’eau dans les canaux !

Ecluse 6 Chambilly Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 10:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

On sait tous que les canaux servent à la navigation, mais savez vous comment ils sont alimentés, comment est gérée la ressource en eau, et les nombreux autres rôles des canaux aujourd’hui ?

Réservation nécessaire .

Ecluse 6 Chambilly 71110 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 01 47 54 patrimonistik@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade commentée De l’eau dans les canaux !

L’événement Balade commentée De l’eau dans les canaux ! Chambilly a été mis à jour le 2026-06-18 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III