Balade commentée de Lembeye, ancienne capitale du Vic-Bilh Lembeye

Balade commentée de Lembeye, ancienne capitale du Vic-Bilh

Place du Marcadieu Lembeye Pyrénées-Atlantiques

Accompagné de Bernard, un habitant passionné, partez à la découverte de Lembeye, ancienne capitale du Vic-Bilh. Le bourg fut érigé en bastide vers la fin du XIIIe siècle et fortifié au cours du XIVe siècle. L’histoire de ce charmant village se dévoile au fil d’une balade de 2 km. En déambulant à travers les rues et ruelles, laissez-vous surprendre par sa richesse patrimoniale la Place Marcadieu avec ses maisons du XVIIIe siècle, la Tour de l’Horloge, le chemin des Hautes Promenades ou encore l’église de style gothique et son portail de style flamboyant. Cette balade est aussi une invitation à découvrir des trésors plus discrets une fontaine et un lavoir restaurés, un verger conservatoire… Sur inscription jusqu’au vendredi 3 octobre, à 17h. .

Place du Marcadieu Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 28 78 contact@bearnmadiran-tourisme.fr

