Balade commentée Découverte de la forêt de Sennecé-lès-Mâcon Musée des Ursulines Mâcon

Balade commentée Découverte de la forêt de Sennecé-lès-Mâcon

Musée des Ursulines 5 Rue de la préfecture Mâcon Saône-et-Loire

2026-02-17 10:00:00

2026-02-17 12:00:00

2026-02-17

La visite thématique propose une approche différente des œuvres d’Alain Pouillet la visite de l’exposition sera suivie d’une balade permettant de découvrir la diversité végétale et l’évolution de la forêt de Sennecé-lès-Mâcon. Un agent de l’Office national des Forêts présente les enjeux de l’ONF pour adapter la forêt au changement climatique, réaffirmer sa place dans la transition écologique et construire un dialogue renouvelé avec la société.

Par Joffrey Eggenspieler, ONF, et Maxime Bouchot, musée des Ursulines

En partenariat avec l’Office national des forêts

Tout public. Enfants accompagnés d’au moins un adulte. Durée 2h. Déplacement en voitures personnelles. .

