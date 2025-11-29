Balade commentée des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes
Balade commentée des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes jeudi 8 janvier 2026.
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
2026-01-08
Venez découvrir le passé de la ville des Eaux-Bonnes. De petit village d’une tribu autochtone à l’Impératrice Eugénie, découvrez toutes les personnalités, passées et présentes faisant la renommée des Eaux-Bonnes.
Réservation obligatoire Office tourisme vallée Ossau .
Eglise Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr
