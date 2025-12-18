Balade commentée des Eaux-Bonnes

Eglise Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-26

fin : 2026-01-26

Date(s) :

2026-01-26

Venez découvrir le passé de la ville des Eaux-Bonnes. De petit village d’une tribu autochtone à l’Impératrice Eugénie, découvrez toutes les personnalités, passées et présentes faisant la renommée des Eaux-Bonnes.

Réservation obligatoire Office tourisme vallée Ossau .

Eglise Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine anim@eauxbonnes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Balade commentée des Eaux-Bonnes

L’événement Balade commentée des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2025-12-16 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées