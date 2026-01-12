Balade commentée des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes

Balade commentée des Eaux-Bonnes

Eglise Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-12

fin : 2026-02-12

2026-02-12

Venez découvrir le passé de la ville des Eaux-Bonnes. De petit village d’une tribu autochtone à l’Impératrice Eugénie, découvrez toutes les personnalités, passées et présentes faisant la renommée des Eaux-Bonnes. .

Eglise Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 33 08

English : Balade commentée des Eaux-Bonnes

