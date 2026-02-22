Balade commentée des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes
Balade commentée des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes jeudi 12 mars 2026.
Balade commentée des Eaux-Bonnes
Eglise Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12
fin : 2026-03-12
Date(s) :
2026-03-12
Venez découvrir le passé de la ville des Eaux-Bonnes. De petit village d’une tribu autochtone à l’Impératrice Eugénie, découvrez toutes les personnalités, passées et présentes faisant la renommée des Eaux-Bonnes. .
Eglise Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 33 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Balade commentée des Eaux-Bonnes
L’événement Balade commentée des Eaux-Bonnes Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-02-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées