Balade commentée des Lombardières Rendez-vous du Patrimoine Rochefort-sur-Loire 18 juillet 2025 15:00

Maine-et-Loire

Balade commentée des Lombardières Rendez-vous du Patrimoine Cale des Lombardières Rochefort-sur-Loire Maine-et-Loire

Début : 2025-07-18 15:00:00

fin : 2025-07-18

2025-07-18

Venez participer à la balade découverte du hameau des Lombardières et profitez de ces paysages ligériens, en présence de l’association « Patrimoine Environnement et Cadre de vie Rochefortaise »

Sur réservation .

Cale des Lombardières

Rochefort-sur-Loire 49190 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 78 70 24

English :

Come and take part in a discovery walk around the hamlet of Les Lombardières and enjoy the Loire landscapes, in the presence of the « Patrimoine Environnement et Cadre de vie Rochefortaise » association

German :

Nehmen Sie an einem Entdeckungsspaziergang durch den Weiler Lombardières teil und genießen Sie diese Loire-Landschaften, in Anwesenheit des Vereins « Patrimoine Environnement et Cadre de vie Rochefortaise »

Italiano :

Partecipate a una passeggiata alla scoperta del borgo di Lombardières e godetevi i paesaggi della Loira, in presenza dell’associazione « Patrimoine Environnement et Cadre de vie Rochefortaise »

Espanol :

Participe en un paseo de descubrimiento por la aldea de Lombardières y disfrute de los paisajes del Loira, en presencia de la asociación « Patrimoine Environnement et Cadre de vie Rochefortaise »

