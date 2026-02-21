Balade commentée du bourg béarnais du XVIIIe foyer Conchez-de-Béarn

Conchez-de-Béarn

Balade commentée du bourg béarnais du XVIIIe

foyer Place du fronton Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Une habitante du village, membre de l’association Bourg et fontaines , vous propose une balade commentée pour découvrir le bourg béarnais de Conchez-de-Béarn, situé entre Lembeye et Garlin, dans les vignobles de Madiran et Pacherenc du Vic-Bilh.

Le village a conservé tout le charme de son passé prestigieux avec ses anciennes demeures béarnaises bâties aux XVIIe et XVIIIe siècles par les familles nobles et bourgeoises. Cette balade vous dévoile l’histoire du bourg, celle de ses maisons et de leur architecture, pour se conclure par la visite de l’église Saint-Germain datant de 1770. Sur inscription. 20 pers. maximum. Visite sans les fontaines départ 30 min plus tard. .

foyer Place du fronton Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 68 28 78 contact@bearnmadiran-tourisme.fr

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English : Balade commentée du bourg béarnais du XVIIIe

L’événement Balade commentée du bourg béarnais du XVIIIe Conchez-de-Béarn a été mis à jour le 2026-05-19 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran