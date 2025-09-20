Balade commentée du vieux village Vieux Village – Les Angles Les Angles
Balade commentée du vieux village Vieux Village – Les Angles Les Angles samedi 20 septembre 2025.
Balade commentée du vieux village 20 et 21 septembre Vieux Village – Les Angles Gard
Gratuit. Sans réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T13:45:00 – 2025-09-20T14:45:00
Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00
Les Angles, patrimoine culturel et naturel
Par ruelles et sentiers, une balade commentée vous invite à découvrir :
- l’histoire du bâti des Angles, au fil des siècles ;
- l’évolution de son environnement naturel, qui inspira tant de peintres ;
- l’interaction des habitant(e)s avec la garrigue environnante. Rendez-vous : Tour des Mascs boulevard Victor Hugo.
Rendez-vous à la Tour des Mascs, boulevard Victo Hugo.
Vieux Village – Les Angles Boulevard Victor Hugo 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie http://lesamisduvieuxvillagedesangles.fr
Les Angles, patrimoine culturel et naturel
© Michel Leduc – AVVA