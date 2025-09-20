Balade commentée du vieux village Vieux Village – Les Angles Les Angles

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T13:45:00 – 2025-09-20T14:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

Les Angles, patrimoine culturel et naturel

Par ruelles et sentiers, une balade commentée vous invite à découvrir :

l’histoire du bâti des Angles, au fil des siècles ;

l’évolution de son environnement naturel, qui inspira tant de peintres ;

l'interaction des habitant(e)s avec la garrigue environnante.

Rendez-vous à la Tour des Mascs, boulevard Victor Hugo.

Vieux Village – Les Angles Boulevard Victor Hugo 30133 Les Angles Les Angles 30133 Gard Occitanie http://lesamisduvieuxvillagedesangles.fr

© Michel Leduc – AVVA