Balade commentée du village d’Aas

Eglise d’Aas Eaux-Bonnes Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-07

Date(s) :

2026-04-07

Venez découvrir les signes, légendes, langues et l’histoire d’un des premiers villages construit à la fin de l’ère glaciaire.

Perché sur les hauteurs de la Montagne Verte, le quartier d’Aas vous attend pour découvrir son histoire, mais aussi anciennes maisons toujours fleuries, avec de jolies linteaux de portes et portes cochères. .

Eglise d’Aas Eaux-Bonnes 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 33 08

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English : Balade commentée du village d’Aas

L’événement Balade commentée du village d’Aas Eaux-Bonnes a été mis à jour le 2026-03-12 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées