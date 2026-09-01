Balade commentée en allemand – Spaziergang in den Dorfkern des alten Grand-Village – Führung auf Deutsch Le Grand-Village-Plage
jeudi 24 septembre 2026 · Le Grand-Village-Plage
Informations pratiques
Le Grand-Village-Plage
Balade commentée en allemand – Spaziergang in den Dorfkern des alten Grand-Village – Führung auf Deutsch
5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime
Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 10:30:00
fin : 2026-09-24 12:00:00
Date(s) :
2026-09-24
Balade commentée dans le vieux Grand-Village en allemand, avec une guide de nationalité allemande. Spaziergang in den Dorfkern des alten Grand-Village. Ihre Gästeführerin ist deutsche Muttersprachlerin !
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5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr
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English : Guided walking tour in German – A stroll through the historic village center of Grand-Village – Guided tour in German
Guided walking tour of the historic center of Grand-Village in German, led by a German-speaking guide. A stroll through the historic center of Grand-Village. Your guide is a native German speaker!
L’événement Balade commentée en allemand – Spaziergang in den Dorfkern des alten Grand-Village – Führung auf Deutsch Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
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