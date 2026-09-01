Informations pratiques

Le Grand-Village-Plage

Balade commentée en allemand – Spaziergang in den Dorfkern des alten Grand-Village – Führung auf Deutsch

5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage Charente-Maritime

Tarif : 3.7 – 3.7 – 3.7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-24 10:30:00

fin : 2026-09-24 12:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Balade commentée dans le vieux Grand-Village en allemand, avec une guide de nationalité allemande. Spaziergang in den Dorfkern des alten Grand-Village. Ihre Gästeführerin ist deutsche Muttersprachlerin !

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5 Boulevard de la Plage Le Grand-Village-Plage 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 85 56 45 la.maison.eco.paysanne@cdc-oleron.fr

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English : Guided walking tour in German – A stroll through the historic village center of Grand-Village – Guided tour in German

Guided walking tour of the historic center of Grand-Village in German, led by a German-speaking guide. A stroll through the historic center of Grand-Village. Your guide is a native German speaker!

L’événement Balade commentée en allemand – Spaziergang in den Dorfkern des alten Grand-Village – Führung auf Deutsch Le Grand-Village-Plage a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes