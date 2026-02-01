Balade commentée en bord de Seine La Chapelle-Longueville

Balade commentée en bord de Seine

Début : 2026-02-08 14:30:00

fin : 2026-02-08 16:30:00

2026-02-08

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, le Syndicat mixte de gestion de la Seine normande organise, le dimanche 8 février, une balade commentée en bord de Seine, au sein du boisement des acacias sur les communes de Saint Marcel et de La Chapelle Longueville.

Cette animation gratuite d’une durée de 2h permet de découvrir les milieux humides, des milieux remarquables tant pas leur richesse écologique, leur fonctionnement et les nombreux services écosystémiques qu’ils nous rendent.

Pensez à vous équiper de bonnes chaussures et de vêtement chauds !

Départ Chemin de la plaine La Chapelle Longueville (coordonnées GPS 49.112758, 1.450939) .

