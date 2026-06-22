Informations pratiques

Château-l’Hermitage

Balade commentée en forêt

Château-l’Hermitage Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 15:00:00

fin : 2026-07-21 17:00:00

Date(s) :

2026-07-21

cette randonnée d’environ 5 km sera l’occasion de comprendre comment le changement climatique accroît le risque d’incendies, d’apprendre à reconnaître les situations à risque

Accompagnée de Valentine Olivier, technicienne au Pays Vallée du Loir, cette randonnée d’environ 5 km sera l’occasion de comprendre comment le changement climatique accroît le risque d’incendies, d’apprendre à reconnaître les situations à risque et découvrir les bons gestes pour protéger la nature et soi-même. La randonnée se terminera par un goûter offert par la Mairie.

Durée 2h

Réservation obligatoire, le point de rendez-vous précisé lors de la réservation. .

Château-l’Hermitage 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 21 02

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English :

This hike, which is about 5 km long, will give you the opportunity to understand how climate change increases the risk of wildfires and to learn how to recognize risky situations

L’événement Balade commentée en forêt Château-l’Hermitage a été mis à jour le 2026-06-22 par CDT72