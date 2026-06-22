Balade commentée en forêt Château-l’Hermitage
mardi 21 juillet 2026 · Château-l'Hermitage
Informations pratiques
Château-l’Hermitage
Balade commentée en forêt
Château-l’Hermitage Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 15:00:00
fin : 2026-07-21 17:00:00
Date(s) :
2026-07-21
cette randonnée d’environ 5 km sera l’occasion de comprendre comment le changement climatique accroît le risque d’incendies, d’apprendre à reconnaître les situations à risque
Accompagnée de Valentine Olivier, technicienne au Pays Vallée du Loir, cette randonnée d’environ 5 km sera l’occasion de comprendre comment le changement climatique accroît le risque d’incendies, d’apprendre à reconnaître les situations à risque et découvrir les bons gestes pour protéger la nature et soi-même. La randonnée se terminera par un goûter offert par la Mairie.
Durée 2h
Réservation obligatoire, le point de rendez-vous précisé lors de la réservation. .
Château-l’Hermitage 72510 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 21 02
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English :
This hike, which is about 5 km long, will give you the opportunity to understand how climate change increases the risk of wildfires and to learn how to recognize risky situations
L’événement Balade commentée en forêt Château-l’Hermitage a été mis à jour le 2026-06-22 par CDT72