Balade commentée et rencontre des sculptures du céramiste-sculpteur Albert VALLET Saint-Amand-en-Puisaye

Balade commentée et rencontre des sculptures du céramiste-sculpteur Albert VALLET
Le château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre
Gratuit
Gratuit
Début : 2025-09-20 15:00:00
fin : 2025-09-20
2025-09-20
A l’occasion des journées européennes du patrimoine, rendez-vous Samedi 20 septembre à 15h à l’entrée du château. A la rencontre des sculptures du céramiste-sculpteur Albert VALLET (1923-2015) récemment installées dans le bourg par la municipalité. La balade sera complétée de la visite du musée du Grès. Balade accompagnée et commentée par Daniel Delautre. .
Le château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 27 60 97 mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr
