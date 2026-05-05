Balade commentée et visite du lavoir, Le Lavoir, Chaponost

Balade commentée et visite du lavoir Samedi 27 juin, 10h00, 15h00 Le Lavoir Rhône

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-27T10:00:00+02:00 – 2026-06-27T11:30:00+02:00

Fin : 2026-06-27T15:00:00+02:00 – 2026-06-27T16:30:00+02:00

Vous participerez à une balade commentée de différents lieux de Chaponost en faisant une boucle, à partir du lavoir. L’occasion de découvrir ou re-découvrir quelques monuments du petit patrimoine de notre commune tout en se promenant.

Vous pourrez -avant ou après- effectuer la visite du lavoir, remis en état cette année et ouvert au public pour les Journées du Petit Patrimoine de Pays. Vous y trouverez des outils anciens liés à la vie rurale de la 1ère moitié du XXème siècle.

Le Lavoir rue Joseph Jomand 69630 Chaponost Chaponost 69630 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Au départ du lavoir, une balade pour découvrir le petit patrimoine de Chaponost balade – visite

Histoire et Patrimoine de Chaponost