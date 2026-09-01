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Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech  » – Journées du Patrimoine Montech

samedi 19 septembre 2026 · Montech

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:15:00
Adresse
Place Jean-Jaurès
Ville
82700 Montech
Département
Tarn-et-Garonne
Tarif

Montech

Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech  » – Journées du Patrimoine

Place Jean-Jaurès Montech Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :
2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville !
Rendez-vous parking de la Poste
Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
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Place Jean-Jaurès Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 16 32  officedetourisme@grandsud82.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During European Heritage Days, discover the history of Montech on a stroll through the old town!
Meet at the Post Office parking lot.
Event organized by the Grand Sud Tarn-et-Garonne Tourist Office.

L’événement Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech  » – Journées du Patrimoine Montech a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne

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