Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech » – Journées du Patrimoine Montech
samedi 19 septembre 2026 · Montech
Informations pratiques
Montech
Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech » – Journées du Patrimoine
Place Jean-Jaurès Montech Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:15:00
fin : 2026-09-19 11:30:00
Date(s) :
2026-09-19
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville !
Rendez-vous parking de la Poste
Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
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Place Jean-Jaurès Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 16 32 officedetourisme@grandsud82.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
During European Heritage Days, discover the history of Montech on a stroll through the old town!
Meet at the Post Office parking lot.
Event organized by the Grand Sud Tarn-et-Garonne Tourist Office.
L’événement Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech » – Journées du Patrimoine Montech a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne
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