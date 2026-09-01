Informations pratiques

Montech

Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech » – Journées du Patrimoine

Place Jean-Jaurès Montech Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:15:00

fin : 2026-09-19 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville !

Rendez-vous parking de la Poste

Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

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Place Jean-Jaurès Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 16 32 officedetourisme@grandsud82.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During European Heritage Days, discover the history of Montech on a stroll through the old town!

Meet at the Post Office parking lot.

Event organized by the Grand Sud Tarn-et-Garonne Tourist Office.

L’événement Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech » – Journées du Patrimoine Montech a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme Grand-Sud Tarn-et-Garonne