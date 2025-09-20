Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech » Montech

Place Jean-Jaurès Montech Tarn-et-Garonne

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 11:15:00

2025-09-20

Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville

Rendez-vous parking de la Poste

Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

Place Jean-Jaurès Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 16 32 officedetourisme@grandsud82.fr

English :

Discover the history of Montech on a stroll through the old town

Meeting point: parking de la Poste

Event organized by the Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

German :

Entdecken Sie die Geschichte von Montech bei einem Spaziergang durch die Altstadt

Treffpunkt: Parkplatz der Post

Veranstaltung organisiert vom Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

Italiano :

Scoprire la storia di Montech con una passeggiata nel centro storico

Punto d’incontro presso il parcheggio della Posta

Evento organizzato dall’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

Espanol :

Descubra la historia de Montech paseando por el casco antiguo

Punto de encuentro en el aparcamiento de Correos

Evento organizado por la Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

