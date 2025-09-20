Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech » Montech
Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech » Montech samedi 20 septembre 2025.
Balade commentée « Histoire et Patrimoine de Montech »
Place Jean-Jaurès Montech Tarn-et-Garonne
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-20 11:15:00
2025-09-20
Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville
Rendez-vous parking de la Poste
Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
Place Jean-Jaurès Montech 82700 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 64 16 32 officedetourisme@grandsud82.fr
English :
Discover the history of Montech on a stroll through the old town
Meeting point: parking de la Poste
Event organized by the Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
German :
Entdecken Sie die Geschichte von Montech bei einem Spaziergang durch die Altstadt
Treffpunkt: Parkplatz der Post
Veranstaltung organisiert vom Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
Italiano :
Scoprire la storia di Montech con una passeggiata nel centro storico
Punto d’incontro presso il parcheggio della Posta
Evento organizzato dall’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
Espanol :
Descubra la historia de Montech paseando por el casco antiguo
Punto de encuentro en el aparcamiento de Correos
Evento organizado por la Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.
