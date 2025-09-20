Balade commentée « Histoire et patrimoine » de Montech Ville de Montech Montech

Départ de la visite au parking de la Poste à 10h10. 20 participants maximum. Réservation obligatoire. Gratuit.

Découvrez l’histoire de Montech le temps d’une balade dans la vieille ville

Rendez-vous parking de la Poste

Manifestation organisée par l’Office de Tourisme Grand Sud Tarn et Garonne.

Ancien village fortifié du début du XIIe siècle, Montech était autrefois propriété des comtes de Toulouse. Après une prospérité économique au XVIIIe siècle, liée à l'industrie textile, elle est aujourd'hui surtout appréciée pour son charme et son offre touristique. On peut d'ailleurs encore admirer un des monuments qui rappellent toute l'histoire glorieuse de Montech.

