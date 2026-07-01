Balade commentée « Histoire et patrimoine » de Verdun-sur-Garonne, Ville de Verdun-sur-Garonne, Verdun-sur-Garonne

Informations pratiques

Balade commentée « Histoire et patrimoine » de Verdun-sur-Garonne Samedi 19 septembre, 10h15 Ville de Verdun-sur-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Réservation obligatoire. 30 personnes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:15:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Partez à la découverte de cette cité au charme intemporel et des témoignages fascinants de son riche passé : la tour de l’Horloge du XIVe siècle, l’église du XVIe siècle, les remparts et les nombreuses maisons à colombages.

Une véritable immersion dans l’histoire vous attend, entre patrimoine architectural et ambiance médiévale.

Ville de Verdun-sur-Garonne Avenue du parc des sports, 82600 Verdun-sur-Garonne Verdun-sur-Garonne 82600 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 64 16 32 http://tourisme.grandsud82.fr https://www.verdun-sur-garonne.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 63 64 16 32 »}, {« type »: « email », « value »: « officedetourisme@grandsud82.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://tourisme.grandsud82.fr »}] Parking sur place

Partez à la découverte de cette cité au charme intemporel et des témoignages fascinants de son riche passé : la tour de l’Horloge (XIVᵉ siècle), l’église (XVIᵉ siècle), les remparts et les nombreuses…

©S.LMR