Balade commentée « Histoire et patrimoine » de Verdun-sur-Garonne Ville de Verdun-sur-Garonne Verdun-sur-Garonne

Balade commentée « Histoire et patrimoine » de Verdun-sur-Garonne Samedi 20 septembre, 10h15 Ville de Verdun-sur-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. 20 personnes maximum. Rendez-vous au parking du stade à 10h10. Réservation obligatoire.

Partez à la découverte de cette cité au charme intemporel et des témoignages fascinants de son riche passé : la tour de l’Horloge (XIVᵉ siècle), l’église (XVIᵉ siècle), les remparts et les nombreuses maisons à colombages. Une véritable immersion dans l’Histoire vous y attend, entre patrimoine architectural et ambiance médiévale.

Ville de Verdun-sur-Garonne Avenue du parc des sports, 82600 Verdun-sur-Garonne Verdun-sur-Garonne 82600 Tarn-et-Garonne Occitanie 05 63 64 16 32 http://tourisme.grandsud82.fr https://www.verdun-sur-garonne.fr officedetourisme@grandsud82.fr Parking sur place

