Place Gambetta OFFICE DE TOURISME DU ROUILLACAIS Rouillac Charente

Tarif : – – 3 EUR

Début : Samedi 2025-04-27 10:00:00

fin : 2025-09-27 12:00:00

2025-04-27 2025-05-27 2025-06-27 2025-07-27 2025-08-27 2025-09-27 2025-10-27

balade commentée « jour de foire » à Rouillac.

Place Gambetta OFFICE DE TOURISME DU ROUILLACAIS Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com

English : Balade commentée « jour de foire » à Rouillac

guided tour of Rouillac « fair day ».

German : Balade commentée « jour de foire » à Rouillac

kommentierter Spaziergang « jour de foire » in Rouillac.

Italiano : Balade commentée « jour de foire » à Rouillac

visita guidata della « giornata della fiera » a Rouillac.

Espanol : Balade commentée « jour de foire » à Rouillac

visita guiada del « día de feria » en Rouillac.

