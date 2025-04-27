Balade commentée « jour de foire » à Rouillac Place Gambetta Rouillac
Balade commentée « jour de foire » à Rouillac Place Gambetta Rouillac dimanche 27 avril 2025.
Balade commentée « jour de foire » à Rouillac
Place Gambetta OFFICE DE TOURISME DU ROUILLACAIS Rouillac Charente
Tarif : – – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-04-27 10:00:00
fin : 2025-09-27 12:00:00
Date(s) :
2025-04-27 2025-05-27 2025-06-27 2025-07-27 2025-08-27 2025-09-27 2025-10-27
balade commentée « jour de foire » à Rouillac.
.
Place Gambetta OFFICE DE TOURISME DU ROUILLACAIS Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 21 80 05 otdurouillacais@gmail.com
English : Balade commentée « jour de foire » à Rouillac
guided tour of Rouillac « fair day ».
German : Balade commentée « jour de foire » à Rouillac
kommentierter Spaziergang « jour de foire » in Rouillac.
Italiano : Balade commentée « jour de foire » à Rouillac
visita guidata della « giornata della fiera » a Rouillac.
Espanol : Balade commentée « jour de foire » à Rouillac
visita guiada del « día de feria » en Rouillac.
L’événement Balade commentée « jour de foire » à Rouillac Rouillac a été mis à jour le 2025-04-10 par Office de Tourisme du Rouillacais