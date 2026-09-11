Balade commentée « la boucle des routoirs », Maison de l’estuaire, Plourivo

Informations pratiques

Balade commentée « la boucle des routoirs » Dimanche 20 septembre, 10h30 Maison de l’estuaire Côtes-d’Armor

Gratuit sur réservation (20 personnes maximum)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, une balade guidée est proposée par la Maison de l’estuaire autour du petit patrimoine bâti et en particulier sur les routoirs à lin.

La petite fleur bleue a en effet laissé des traces dans l’histoire du Trégor-Goëlo, en témoignent les nombreux bassins de rouissage, vestiges de l’activité linière. Vous comprendrez ainsi ce qui a contribué à la richesse de la région et découvrirez les particularités de la faune et de la flore locale. Ces routoirs jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité, en effet ils servent actuellement de refuges pour les amphibiens et autres bestioles aquatiques.

Au passage vous pourrez observer un verger pédagogique de pommiers sauvages, et découvrir l’estran et les richesses de ce site naturel protégé.

Départ de la balade « La boucle des routoirs » à 10h30, le dimanche, pour une durée de 1H30

Réservation conseillée (20 personnes maximum) auprès de la Maison de l’estuaire

– A noter, qu’à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Maison de l’estuaire ouvrira ses portes les samedi 19 et dimanche 20 septembre, de 14h à 18h.

Les après-midis, découvrez le Cyanotype, une ancienne technique photographique qui révèle des images grâce à l’action du soleil. A partir de végétaux récoltés sur la forêt; compose ton image !

En accès libre et en semi autonomie tout au long des après-midi.

Maison de l’estuaire Traou Nez 2260 Plourivo Plourivo 22860 Côtes-d’Armor Bretagne 02 96 55 96 79 [{« type »: « phone », « value »: « 02 96 55 96 79 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.estuaire@guingamp-paimpol.bzh »}] « Propriété du Conservatoire du littoral, ce manoir est un lieu dédié à la découverte de la biodiversité et à la gestion des espaces naturels protégés du littoral gérés par Guingamp-Paimpol Agglomération : la forêt de Penhoat-Lancerf à Plourivo, l’anse du Ouern à Ploubazlanec et les falaises du Goëlo sur la commune de Plouézec.

Après un important programme de travaux de restauration démarré en décembre 2021, la Maison de l’estuaire a été inaugurée le vendredi 12 avril 2024. Cette réhabilitation a été assurée par le Conservatoire du littoral avec une participation financière de l’Agglomération. Les travaux permettent de bénéficier d’un bâtiment adapté aux enjeux de gestion des sites naturels et d’accueil du public. »

Balade commentée

©Guingamp Paimpol agglomération