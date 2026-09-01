Balade commentée « L’anse de Fabrégas : un patrimoine maritime vivant ! » sentier de la Sauvageonne La Seyne-sur-Mer
samedi 19 septembre 2026 · sentier de la Sauvageonne · La Seyne-sur-Mer
Informations pratiques
La Seyne-sur-Mer
Balade commentée « L’anse de Fabrégas : un patrimoine maritime vivant ! »
sentier de la Sauvageonne Plage de Fabrégas La Seyne-sur-Mer Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Balade commentée de l’anse de Fabrégas par Anaïs Escudier, médiatrice du patrimoine.
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sentier de la Sauvageonne Plage de Fabrégas La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 06 96 01 maisondupatrimoine@la-seyne.fr
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English : Guided Tour: « Fabrégas Cove: A Living Maritime Heritage! »
Guided tour of Fabrégas Cove led by Anaïs Escudier, heritage educator.
L’événement Balade commentée « L’anse de Fabrégas : un patrimoine maritime vivant ! » La Seyne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Provence Méditerranée
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