samedi 19 septembre 2026 · sentier de la Sauvageonne · La Seyne-sur-Mer

Informations pratiques

La Seyne-sur-Mer

Balade commentée « L’anse de Fabrégas : un patrimoine maritime vivant ! »

sentier de la Sauvageonne Plage de Fabrégas La Seyne-sur-Mer Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Balade commentée de l’anse de Fabrégas par Anaïs Escudier, médiatrice du patrimoine.

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sentier de la Sauvageonne Plage de Fabrégas La Seyne-sur-Mer 83500 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 06 96 01 maisondupatrimoine@la-seyne.fr

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English : Guided Tour: « Fabrégas Cove: A Living Maritime Heritage! »

Guided tour of Fabrégas Cove led by Anaïs Escudier, heritage educator.

L’événement Balade commentée « L’anse de Fabrégas : un patrimoine maritime vivant ! » La Seyne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Provence Méditerranée