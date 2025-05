Balade commentée “L’architecture de terre autour de la forêt de Vibraye” (8,5 km) – Vibraye, 28 juin 2025 09:15, Vibraye.

Balade commentée “L’architecture de terre autour de la forêt de Vibraye” (8,5 km) Place de l’église Vibraye Sarthe

Au fil d’un circuit de randonnée commenté par une guide-conférencière, venez découvrir les spécificités architecturales des abords de la forêt de Vibraye. Construites sur des terres d’argiles à silex, les maisons anciennes et leurs annexes agricoles ont souvent pour point commun un usage mixte de la terre et du bois sous forme de pan de bois, de bauge ou de brique.

– Rendez-vous place de l’Église pour un départ en covoiturage.

– Pour les personnes qui le souhaitent, possibilité de déjeuner au restaurant “Le Relais du Chapeau Rouge” à Vibraye à 12h45 (tarif 23 € / pers). Inscription et réservation du repas (jusqu’au 21 juin) auprès de l’Office de tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille 02 43 60 76 89 / 02 43 35 82 95

– Dans le cadre de la Journée du Patrimoine de Pays et en préfiguration du Monument du Mois de Vibraye (du 26 septembre au 19 octobre) .

