Balade commentée Le Chemin de l’Argile de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse

27 rue de l’Houzotte Vendeuvre-sur-Barse Aube

Participez à cette balade commentée organisée par l’association ArTho. Votre guide, Daniel ROTA, vous emmènera sur le chemin de l’argile, et vous contera tous les secrets de Vendeuvre liés à l’artisanat de la céramique.

Depuis l’Antiquité, et jusqu’au XXème siècle, Vendeuvre-sur-Barse a été le témoin de ce savoir-faire unique. Au cours de cette balade, vous aurez l’occasion de découvrir des lieux emblématiques de l’histoire de la ville des anciens locaux de la Sainterie, bien évidemment, en passant aussi par l’endroit où ont été découverts les vestiges d’un four gallo-romain de potier, sans oublier les emplacements de la Poterie de Champagne ou de la tuilerie Doré, de la faïencerie du Baron Pavée de Vendeuvre et de la gresterie de Philippe Remmy…

Une balade de 4,5km remplie d’histoire et d’anecdotes, qui se poursuivra par la visite de l’exposition en cours au sein de l’église « La statuaire de Vendeuvre, un paradis retrouvé » !

Rendez-vous sur le parking de l’église.

Veuillez noter que cette balade se verra annulée si la température extérieure dépasse les 30°C, pour le confort de chacun. Il reste cependant possible d’effectuer le circuit en autonomie grâce au livret explicatif disponible à l’accueil de l’exposition de l’église. .

27 rue de l’Houzotte Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 82 03 12 53 artho.vendeuvre@orange.fr

