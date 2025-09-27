Balade commentée Le Chemin de l’Argile de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse

Balade commentée Le Chemin de l’Argile de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse samedi 27 septembre 2025.

Balade commentée Le Chemin de l’Argile de Vendeuvre-sur-Barse

27 rue de l’Houzotte Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27 14:30:00

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

Participez à cette balade commentée organisée par l’association ArTho. Votre guide, Daniel ROTA, vous emmènera sur le chemin de l’argile, et vous contera tous les secrets de Vendeuvre liés à ce savoir-faire si spécial. Votre promenade sera jalonnée de 12 étapes, correspondant aux lieux de mémoire de l’artisanat de la céramique.

Une balade de 4,5 km remplie d’histoire et d’anecdotes, à ne pas manquer !

Rendez-vous sur le parking de l’église. .

27 rue de l’Houzotte Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 6 82 03 12 53 artho.vendeuvre@orange.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Balade commentée Le Chemin de l’Argile de Vendeuvre-sur-Barse Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne