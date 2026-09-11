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Balade commentée – Le Val-André, naissance d’une station balnéaire, Digue promenade du Val-André, Pléneuf-Val-André

dimanche 20 septembre 2026 · Digue promenade du Val-André · Pléneuf-Val-André

Balade commentée – Le Val-André, naissance d’une station balnéaire, Digue promenade du Val-André, Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Digue promenade du Val-André
Adresse
22370, Pléneuf-Val-André
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif
Départ : Rotonde, digue-promenade du Val-André. Parcours : environ 3 km. Prévoir des chaussures confortables, une tenue adaptée à la météo et éventuellement une bouteille d’eau.

Balade commentée – Le Val-André, naissance d’une station balnéaire Dimanche 20 septembre, 14h30 Digue promenade du Val-André Côtes-d’Armor

Départ : Rotonde, digue-promenade du Val-André.
Parcours : environ 3 km.
Prévoir des chaussures confortables, une tenue adaptée à la météo et éventuellement une bouteille d’eau.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Une balade commentée invitera à parcourir les rues du Val-André à la découverte des villas emblématiques qui composent son paysage.
Au fil de l’itinéraire, les participants pourront observer la richesse des styles et des influences architecturales et comprendre comment le développement des séjours balnéaires a progressivement façonné la station.

Programme complet des Journées Européennes du Patrimoine : pleneuf-val-andre.fr

Digue promenade du Val-André 22370, Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pleneuf-val-andre.fr/ [{« link »: « https://www.pleneuf-val-andre.fr/actualites/journees-patrimoine-2026-val-andre/ »}, {« link »: « https://www.pleneu%E2%80%A2val-andre.fr/actualites/journees-patrimoine-2026-val-andre/ »}]
Une balade commentée invitera à parcourir les rues du Val-André

©Service C&E, Ville de Pléneuf-Val-André | Photo : Fonds Simon, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine – 47 Fi 340

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