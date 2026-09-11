Balade commentée – Le Val-André, naissance d’une station balnéaire, Digue promenade du Val-André, Pléneuf-Val-André
dimanche 20 septembre 2026 · Digue promenade du Val-André · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Balade commentée – Le Val-André, naissance d’une station balnéaire Dimanche 20 septembre, 14h30 Digue promenade du Val-André Côtes-d’Armor
Départ : Rotonde, digue-promenade du Val-André.
Parcours : environ 3 km.
Prévoir des chaussures confortables, une tenue adaptée à la météo et éventuellement une bouteille d’eau.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Une balade commentée invitera à parcourir les rues du Val-André à la découverte des villas emblématiques qui composent son paysage.
Au fil de l’itinéraire, les participants pourront observer la richesse des styles et des influences architecturales et comprendre comment le développement des séjours balnéaires a progressivement façonné la station.
Programme complet des Journées Européennes du Patrimoine : pleneuf-val-andre.fr
Digue promenade du Val-André 22370, Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pleneuf-val-andre.fr/ [{« link »: « https://www.pleneuf-val-andre.fr/actualites/journees-patrimoine-2026-val-andre/ »}, {« link »: « https://www.pleneu%E2%80%A2val-andre.fr/actualites/journees-patrimoine-2026-val-andre/ »}]
Une balade commentée invitera à parcourir les rues du Val-André
©Service C&E, Ville de Pléneuf-Val-André | Photo : Fonds Simon, Archives départementales d’Ille-et-Vilaine – 47 Fi 340
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