Balade commentée Le Vallon de l’Ecancière (dès 10 ans) Réserve du Canal De La Bourne Eymeux

Balade commentée Le Vallon de l’Ecancière (dès 10 ans)

Réserve du Canal De La Bourne Les Loyes Eymeux Drôme

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif réduit

(étudiants, demandeurs d’emploi, personne présentant une carte d’invalidité)

Début : 2025-10-26 14:30:00

fin : 2025-10-26

2025-10-26

Autour du ruisseau du Serne, retracez le long des sentiers l’histoire d’un vallon exceptionnel.

Canal de la Bourne, ligne de tram ou encore maison forte de la Jonchère suivez le guide entre ouvrages d’art et paysages escarpés.

Réserve du Canal De La Bourne Les Loyes Eymeux 26730 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 79 20 86 artethistoire@valenceromansagglo.fr

English :

Follow the trails around the Serne stream to retrace the history of this exceptional valley.

From the Bourne Canal to the tramway line and the Jonchère fortified house, follow the guide as you wind your way through structures and craggy landscapes.

German :

Rund um den Bach Serne können Sie auf den Wanderwegen die Geschichte eines außergewöhnlichen Tals nachvollziehen.

Der Bourne-Kanal, die Straßenbahnlinie oder das befestigte Haus von La Jonchère: Folgen Sie dem Führer zwischen Kunstwerken und steilen Landschaften.

Italiano :

Seguite i sentieri intorno al torrente Serne per ripercorrere la storia di questa valle eccezionale.

Il canale di Bourne, la linea tranviaria e la casa fortificata di Jonchère: seguite la guida mentre vi snodate tra strutture ingegneristiche e paesaggi impervi.

Espanol :

Siga los senderos que rodean el arroyo Serne para recorrer la historia de este valle excepcional.

El canal de Bourne, la línea de tranvía y la casa fortificada de la Jonchère: siga al guía mientras serpentea entre estructuras de ingeniería y paisajes escarpados.

