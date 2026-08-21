Informations pratiques

Balade commentée » Luzin au fils du temps » Samedi 19 septembre, 09h00, 15h00 Place de la Gare Loire

gratuit ,prévoir des chaussures pour une petite ballade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Balade historique : Luzin au fil du temps (1,5 km)

Du XIXᵉ siècle à nos jours, le quartier a vécu de profonds changements. Au fil d’une promenade guidée d’1,5 km, découvrez comment l’essor des transports, les grands chantiers et l’Histoire (Révolution industrielle, conflits mondiaux, Trente Glorieuses) ont bâti le quartier de Luzin.

Place de la Gare Place de la Gare 42410 Chavanay Chavanay 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Balade historique : Luzin au fil du temps (1,5 km)

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