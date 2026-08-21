Balade commentée » Luzin au fils du temps », Place de la Gare, Chavanay
samedi 19 septembre 2026 · Place de la Gare · Chavanay
Informations pratiques
Balade commentée » Luzin au fils du temps » Samedi 19 septembre, 09h00, 15h00 Place de la Gare Loire
gratuit ,prévoir des chaussures pour une petite ballade
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Balade historique : Luzin au fil du temps (1,5 km)
Du XIXᵉ siècle à nos jours, le quartier a vécu de profonds changements. Au fil d’une promenade guidée d’1,5 km, découvrez comment l’essor des transports, les grands chantiers et l’Histoire (Révolution industrielle, conflits mondiaux, Trente Glorieuses) ont bâti le quartier de Luzin.
Place de la Gare Place de la Gare 42410 Chavanay Chavanay 42410 Loire Auvergne-Rhône-Alpes
Balade historique : Luzin au fil du temps (1,5 km)
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