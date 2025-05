Balade commentée – Mazet-Saint-Voy, 17 mai 2025 14:00, Mazet-Saint-Voy.

Haute-Loire

Balade commentée RDV Parking de la Mairie Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 14:00:00

fin : 2025-05-17 16:00:00

Date(s) :

2025-05-17

Balade commentée sur les bords du Lignon par l’association SISMAE. Offert par le Parc Naturel Régional d’Ardèche.

.

RDV Parking de la Mairie

Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 01 69 00 14 sismae@mailo.com

English :

Guided walk on the banks of the Lignon by the SISMAE association. Offered by the Parc Naturel Régional d’Ardèche.

German :

Kommentierte Wanderung am Ufer des Lignon durch den Verein SISMAE. Angeboten vom Regionalen Naturpark der Ardèche.

Italiano :

Passeggiata guidata sulle rive del Lignon a cura dell’associazione SISMAE. Offerta dal Parco naturale regionale dell’Ardèche.

Espanol :

Paseo guiado a orillas del Lignon por la asociación SISMAE. Ofrecido por el Parque Natural Regional de Ardèche.

L’événement Balade commentée Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme du Haut-Lignon