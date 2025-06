Balade commentée nature et histoire – Razès 1 juillet 2025 07:00

Haute-Vienne

Balade commentée nature et histoire 3 Lieu-dit Lavaud Bourgoin Razès Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-07-01

Venez vous immerger dans les monts sauvages du Limousin ! Bienvenue en terre Limousine (Benvengut n’terra Limosina”). Agricultrice du village de Lavaud Bourgoin, je suis ravie de vous guider dans mon terroir natal. Au rythme des sabots des paysans, nous allons déambuler dans l’environnement des Limousins d’autrefois et d’aujourd’hui. Le hameau typique nous rappelle le travail manuel du granit façonnant nos foyers comme nos fermes, tandis que les chemins en sous-bois escarpés nous amènent parfois aux champs perdus dans la vaste nature, parfois aux landes où se cachent denrées sauvages et herbes médicinales. Je vous conte l’histoire de ces vies rurales et vous fait découvrir l’immensité de la flore (et peut-être de la faune, qui sait) de notre authentique Limousin. .

3 Lieu-dit Lavaud Bourgoin

Razès 87640 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 04 00 26 juju.mp3@hotmail.fr

English : Balade commentée nature et histoire

German : Balade commentée nature et histoire

Italiano :

Espanol : Balade commentée nature et histoire

L’événement Balade commentée nature et histoire Razès a été mis à jour le 2025-06-14 par OT Monts du Limousin