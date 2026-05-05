Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne
Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne jeudi 6 août 2026.
Morlanne
Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne
34 carrère du Château Morlanne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 10:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Entre anecdotes, liens entre passé et présent et accessoires étonnants loupe, œil de mouche et miroir -, explorez Morlanne autrement ! Cet authentique village béarnais, place forte sous Gaston Fébus, se révèle sous un angle inédit. Découvrez la carrere avec ses maisons béarnaises typiques, la Maison Belluix ou encore l’église fortifiée du XIIIe… Une balade insolite et ludique pour curieux de tous âges ! Sur réservation avant le mercredi à 12h30. 5 personnes minimum. Annulation en cas de pluie ou canicule. .
34 carrère du Château Morlanne 64370 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 59 24 contact@bearnmadiran-tourisme.fr
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English : Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne
L’événement Balade commentée ouvre l’oeil (et le bon !) à Morlanne Morlanne a été mis à jour le 2026-05-05 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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