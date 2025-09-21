Balade commentée par Laurence Lassalle Office du tourisme de Collobrières Collobrières

Balade commentée par Laurence Lassalle Dimanche 21 septembre, 10h00, 14h30 Office du tourisme de Collobrières Var

Gratuit, sur inscription

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Avec pour but d’apporter à la connaissance d’un large public la richesse des ressources géologique du massif des Maures, cette visite commentée se penchera sur les phénomènes géologiques, une observation des pierres des anciens murs du village pour mieux comprendre leur histoire.

Un parcours en boucle à travers les ruelles de Collobrières pour découvrir les vieilles pierres du village et les ressources géologique du massif des Maures en passant le musée géologique visite guidée géologie

