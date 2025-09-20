Balade commentée par les marins d’Armor Navigation Perros-Guirec

Balade commentée par les marins d’Armor Navigation

La gare maritime de Trestraou Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-20 09:30:00

fin : 2025-09-20 11:00:00

2025-09-20

Au départ de Trestraou, balade en baie de Perros-Guirec puis cap vers Port Blanc en passant par le sud de l’Ille Tomé avant de revenir

Rendez-vous à la gare maritime de Trestraou Présence sur place obligatoire 30 min avant le départ .

La gare maritime de Trestraou Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 10 00

