BALADE COMMENTÉE PAR LES MARINS D’ARMOR NAVIGATION Plage de Trestraou Perros-Guirec
Plage de Trestraou Gare Maritime Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-20 09:30:00
fin : 2025-09-20 11:00:00
2025-09-20
Au départ de Trestraou, balade en baie de Perros-Guirec puis cap vers Port Blanc en passant par le sud de l’Ile Tomé avant de revenir.
20/09 9h30>11h Rendez-vous à la gare maritime de Trestraou, tarif réduit spécial 13,50 €
(Présence sur place obligatoire 30 min avant le départ.)
Réservation auprès d’Armor Navigation au 02.96.91.10.00 .
Plage de Trestraou Gare Maritime Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
