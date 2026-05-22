Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Balade commentée pour découvrir Châteaulin Châteaulin

Balade commentée pour découvrir Châteaulin Châteaulin mardi 18 août 2026.

Adresse : Les Halles

Ville : 29150 Châteaulin

Département : Finistère

Début : mardi 18 août 2026

Fin : mardi 18 août 2026

Tarif :

Châteaulin

Balade commentée pour découvrir Châteaulin

Les Halles Châteaulin Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18

Date(s) :
2026-08-18

Au détour des rues, ponts et places, partez à la découverte de l’histoire de Châteaulin. Une balade en plusieurs étapes qui démarre en plein cœur du centre-ville. Détails insolites de l’architecture et histoire secrète des édifices vous seront contés. Départ à 20h devant les halles (place du marché). Durée 1h30. Tout public. Sans inscription   .

Les Halles Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 59 76 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Balade commentée pour découvrir Châteaulin Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE

À voir aussi à Châteaulin (Finistère)