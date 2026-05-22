Balade commentée pour découvrir Châteaulin Châteaulin
Balade commentée pour découvrir Châteaulin Châteaulin mardi 18 août 2026.
Châteaulin
Balade commentée pour découvrir Châteaulin
Les Halles Châteaulin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18
fin : 2026-08-18
Date(s) :
2026-08-18
Au détour des rues, ponts et places, partez à la découverte de l’histoire de Châteaulin. Une balade en plusieurs étapes qui démarre en plein cœur du centre-ville. Détails insolites de l’architecture et histoire secrète des édifices vous seront contés. Départ à 20h devant les halles (place du marché). Durée 1h30. Tout public. Sans inscription .
Les Halles Châteaulin 29150 Finistère Bretagne +33 2 98 86 59 76
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English :
L’événement Balade commentée pour découvrir Châteaulin Châteaulin a été mis à jour le 2026-05-20 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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