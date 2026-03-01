Balade commentée sur la Régalante Tremblay Val-Couesnon

Balade commentée sur la Régalante

Tremblay Lieu-dit La Gare Val-Couesnon Ille-et-Vilaine

Dans le cadre du projet PORTA’PORTES financé par les fonds européens LEADER et la Région avec le soutien du Département, trois œuvres sur la thématique des Portes de Bretagne seront installées, à l’automne prochain, sur La Régalante, voie cyclable reliant Le Mont-Saint-Michel à Nantes.

Couesnon Marches de Bretagne vous invite, en partenariat avec l’APPAC et la commune de Val-Couesnon, à suivre une balade commentée sur le patrimoine présent sur La Régalante (patrimoine ferroviaire, moulins…). Ainsi, si vous avez des anecdotes à partager sur le passé de cette voie, on compte sur vous pour les raconter.

Et pour ceux qui ont envie de se balader ou d’écouter ses anecdotes on compte aussi sur vous !

La balade d’environ 4 km aller et retour partira de la Gare à Tremblay pour rejoindre les tunnels au lieu-dit Le Moulin de la Chattière à Tremblay.

Lors de cette balade, l’artiste Noël Picaper, qui réalisera l’œuvre sur Val-Couesnon au niveau des tunnels, vous présentera son projet.

