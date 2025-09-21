Balade commentée sur le chemin Carriès Saint-Amand-en-Puisaye

Balade commentée sur le chemin Carriès

Le château Saint-Amand-en-Puisaye Nièvre

Gratuit

Début : 2025-09-21 14:30:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

A l’occasion des journées européennes du patrimoine, rendez-vous à l’entrée du château dimanche 21 septembre à 14 h 30. Dans le

cadre des vingt ans du < Chemin Carriès et en lien avec la rétrospective < Michel LANOS (1926-2005), céramiste , présentée au musée du Grès par la Conservation départementale, nous cheminerons à la redécouverte des sculptures de Michel LANOS, installées sur le chemin Carriès. La balade sera complétée de la visite du musée du Grès. Balade accompagnée et commentée par Daniel Delautre. . Le château Saint-Amand-en-Puisaye 58310 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 86 27 60 97 mairie-saint-amand-en-puisaye@orange.fr English : Balade commentée sur le chemin Carriès

