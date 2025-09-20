Balade commentée sur le patrimoine vernaculaire du Kermeur Rue du Kreisker / Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer

Non adapté PMR –

Prévoir de bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo, bâtons de marches avec embouts en caoutchouc.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’association Envor an Dour vous propose une balade commentée d’environ 5km afin de découvrir le patrimoine vernaculaire de la commune (fours à pain, puits, lavoirs et fontaines, etc.)

A l’arrivée, une collation sera proposée aux participants.

Rue du Kreisker / Camaret-sur-Mer rue du Kreisker, 29570 Camaret-sur-Mer Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne 06 86 00 40 39 envor.an.dour@gmail.com

