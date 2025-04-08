Balade commentée « Sur le Sentier des Douaniers » Office de Tourisme de Saint-Palais Saint-Palais-sur-Mer

Balade commentée « Sur le Sentier des Douaniers »

Début : Mardi 2025-04-08 10:00:00

fin : 2025-09-02 12:00:00

2025-04-08 2025-04-29 2025-05-06 2025-06-10 2025-07-08 2025-07-29 2025-08-19 2025-09-02

Creusé dans les falaises calcaires, dominant l’entrée de l’Estuaire de la Gironde, le sentier des douaniers recèle quelques histoires et légendes.

Office de Tourisme de Saint-Palais 1 avenue de la République Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

English :

Carved into the limestone cliffs overlooking the entrance to the Gironde Estuary, the customs path conceals a number of stories and legends.

German :

Der Pfad der Zöllner, der in die Kalksteinfelsen gegraben ist und den Eingang zur Mündung der Gironde dominiert, birgt einige Geschichten und Legenden.

Italiano :

Scavato nelle scogliere calcaree che dominano l’ingresso dell’estuario della Gironda, il sentiero dei doganieri è un tesoro di storie e leggende.

Espanol :

Esculpido en los acantilados calcáreos que dominan la entrada del estuario de la Gironda, el sendero de los aduaneros es un tesoro de historias y leyendas.

