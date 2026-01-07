Balade commentée Sur le Sentier des Douaniers Bureaux d’information touristique de Saint-Palais Saint-Palais-sur-Mer

Balade commentée Sur le Sentier des Douaniers

Bureaux d’information touristique de Saint-Palais 1 avenue de la République Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

6 à 12 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07 14:30:00

fin : 2026-05-05 16:30:00

Date(s) :

2026-04-07 2026-04-28 2026-05-05 2026-06-09 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-08

Creusé dans les falaises calcaires, dominant l’entrée de l’Estuaire de la Gironde, le sentier des douaniers recèle quelques histoires et légendes.

.

Bureaux d’information touristique de Saint-Palais 1 avenue de la République Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Carved into the limestone cliffs overlooking the entrance to the Gironde Estuary, the customs path conceals a number of stories and legends.

L’événement Balade commentée Sur le Sentier des Douaniers Saint-Palais-sur-Mer a été mis à jour le 2026-01-07 par Royan Atlantique