Balade commentée Sur le Sentier des Douaniers Bureaux d'information touristique de Saint-Palais Saint-Palais-sur-Mer mardi 7 avril 2026.
Bureaux d'information touristique de Saint-Palais 1 avenue de la République Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 3 EUR
6 à 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07 14:30:00
fin : 2026-05-05 16:30:00
Date(s) :
2026-04-07 2026-04-28 2026-05-05 2026-06-09 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-04 2026-08-18 2026-09-08
Creusé dans les falaises calcaires, dominant l’entrée de l’Estuaire de la Gironde, le sentier des douaniers recèle quelques histoires et légendes.
+33 5 46 08 21 00 contact@royanatlantique.fr
English :
Carved into the limestone cliffs overlooking the entrance to the Gironde Estuary, the customs path conceals a number of stories and legends.
