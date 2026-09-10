Balade commentée sur le site des effondrements salins d’Haraucourt, Maison du sel, Haraucourt

Informations pratiques

Balade commentée sur le site des effondrements salins d’Haraucourt Dimanche 20 septembre, 09h30 Maison du sel Meurthe-et-Moselle

Visite gratuite, à partir de 12 ans, inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

A mi-chemin entre la visite guidée et la randonnée, vous êtes invités à participer à une balade commentée du site des effondrements salins d’Haraucourt, habituellement fermé au public. La visite est menée à deux voix par un intervenant de Solvay, exploitant du site, et un médiateur du CPIE Nancy Champenoux. Découvrez avec eux l’histoire de l’exploitation du sel et ses conséquences sur le paysage, notamment les phénomènes d’effondrement liés aux anciennes galeries souterraines. Cette balade permettra également d’explorer la biodiversité qui s’est développée dans ces milieux transformés par l’activité humaine et de mieux comprendre les liens entre patrimoine industriel, géologie et nature. Une sortie mêlant histoire locale, sciences et découverte du vivant.

Places très limitées — Inscription obligatoire en ligne

Visite gratuite, à partir de 12 ans

Le site n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite, il est nécessaire d’être en bonne forme physique. Il est nécessaire également de se munir de l’équipement adéquat pour une balade en extérieur (chaussures fermées ou de randonnée recommandées) et adaptés à la météo.

Le départ de la visite se fait à 9h30 à la Maison du sel pour les personnes inscrites au préalable.

Maison du sel rue des écoles, 54110 Haraucourt Haraucourt 54110 Meurthe-et-Moselle Grand Est 03 83 30 15 15 https://www.lamaisondusel.fr/ https://www.facebook.com/lamaisondusel [{« type »: « link », « value »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLcLBr9zT0gwWQ2R7g1f-73MdHQNGe_F9xBXc7wKzOFhjhYQ/viewform »}] La Maison du Sel s’appuie à la fois sur le concept des musées de société et sur celui des centres de culture scientifique, technique et industrielle (vulgarisation des sciences, faire comprendre le monde actuel qui nous entoure). Elle valorise la période contemporaine de l’exploitation du sel allant du XIXème siècle à nos jours et est axée principalement, mais non exclusivement, sur la Lorraine. La Maison du Sel développe une exposition permanente dont le fil conducteur est « Le sel : matière et exploitation». Le sel y est interprété sous de multiples angles d’approche : la chimie, la géologie, les techniques de production passées et actuelles, la santé, l’environnement, les usages du sel… Parking à proximité, accessible aux personnes à mobilité réduite.

A mi-chemin entre la visite guidée et la randonnée, vous êtes invités à participer à une balade commentée du site des effondrements salins d’Haraucourt, habituellement fermé au public. La visite est …

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