Balade commentée sur les pas des protestants à Valenciennes Temple protestant Valenciennes

Balade commentée sur les pas des protestants à Valenciennes Dimanche 21 septembre, 14h00, 15h45 Temple protestant Nord

Début : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T15:00:00

Fin : 2025-09-21T15:45:00 – 2025-09-21T16:45:00

Promenade commentée dans Valenciennes avec évocation de l’importance de la Réforme à Valenciennes au 16ème siècle, puis la répression et l’instauration de la Contre-Réforme et enfin le renouveau d’une communauté au 19ème siècle avec la construction du temple actuel

Temple protestant 66, rue de Paris 59300 Valenciennes Valenciennes 59300 Faubourg de Paris Nord Hauts-de-France

